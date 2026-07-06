Portugal vs España: RESUMEN y GOLES de un duelo de alta intensidad en el Mundial 2026

¡PARTIDAZO EN LA COPA DEL MUNDO! Portugal y España se enfrentaron en un duelo vibrante que dejó emociones de principio a fin en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro tuvo de todo: oportunidades clarísimas, disparos al poste, intervenciones salvadoras, momentos de tensión y grandes actuaciones individuales. Figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Mikel Merino fueron protagonistas en un choque donde cada jugada podía cambiar la historia.

