Portugal vs España: RESUMEN y GOLES de un duelo de alta intensidad en el Mundial 2026
Portugal y España protagonizaron un choque lleno de emociones, llegadas de peligro y momentos que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. Revive las mejores acciones del partido.
¡PARTIDAZO EN LA COPA DEL MUNDO! Portugal y España se enfrentaron en un duelo vibrante que dejó emociones de principio a fin en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El encuentro tuvo de todo: oportunidades clarísimas, disparos al poste, intervenciones salvadoras, momentos de tensión y grandes actuaciones individuales. Figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Mikel Merino fueron protagonistas en un choque donde cada jugada podía cambiar la historia.