América le pone precio a Israel Reyes: la cifra que pide por el defensor de la Selección Mexicana

La tensión en el Club América continúa tras sumar un empate 1 a 1 ante el Atlante. Esta vez se habla de la posible baja de Israel Reyes, el cual ya contaría con un precio de salida tras llamar la atención del futbol internacional. Cabe mencionar que Reyes fue el único jugador azulcrema convocado con la Selección Mexicana que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo a los reportes desde Italia, el precio que exigirán desde Coapa por la salida de Israel Reyes ronda entre los 6 y 7 millones de euros. Por lo que las primeras ofertas por el defensor mexicano han comenzado a llegar a las puertas del Club América.

América ya le habría puesto precio a la salida de Israel Reyes

Club América recibe una oferta de Europa por Israel Reyes

Siguiendo con los informes de la prensa italiana, el Club América ya recibió una oferta del futbol italiano que ronda los 5 millones de euros. Siendo el AS Roma el equipo que lanzó la primera propuesta para hacerse de los servicios de Israel Reyes.

Sin embargo, la Roma no tendría a Israel Reyes como la única opción para reforzar su línea defensiva. Ya que el Plan B que tendría el equipo romano es el fichaje de Iván Fresneda, futbolista español que actualmente radica en el Sporting de Lisboa.

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Israel Reyes podría ser el décimo mexicano en llegar a la Serie A de Italia

Hay en total 9 futbolistas mexicanos que lograron vestir la camiseta de un equipo de la Serie A de Italia. El caso más reciente es el de Santiago Gimenez, quien radica actualmente como el centro delantero del AC Milán. Sin embargo, destacan otros casos como los de Hirving Lozano, Héctor Moreno o Rafael Márquez.

Israel Reyes podría llegar a la misma liga que juega Santiago Gimenez|X Milan

El primer jugador mexicano que logró llegar a Europa fue Pedro Pineda cuando firmó su contrato como nuevo jugador del AC Milán en 1991. Aunque no sumó ningún minuto, ni logró presentarse con el primer equipo. Por lo que Israel Reyes podría ser el décimo jugador en Italia caso de concretarse su llegada al AS Roma en este verano.