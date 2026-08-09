Este sería el BRUTAL XI que Barcelona presentaría lleno de campeones del mundo

El FC Barcelona es, sin duda, uno de los equipos más poderosos que existen en la actualidad dado que fue la base de la Selección Española que obtuvo el título de la última Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual se espera mucho del cuadro de Hansi Flick.

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Y es que, con la contratación de elementos sobre todo en el eje de ataque, el Barcelona se alista para una temporada en la que disputarán La Liga, la Champions League y la Copa del Rey. Por tal motivo, aquí conocerás el XI de lujo que el club blaugrana podría presentar en la próxima temporada.

¿Cuál es el XI de lujo que el Barcelona tiene en mente?

Joan García, quien formó parte de la Selección Española campeona del mundo, se mantendría como el arquero titular, mientras que sus acompañantes en defensa serían Pau Cubarsi (el mejor de la última Copa Mundial), Eric García o Araujo, Jules Koundé y Joao Cancelo.

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Ahora lo ves y es del Barça. pic.twitter.com/Ny1RwT6Vxn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

En el centro del campo el Barcelona apostaría por tres mediocampistas de corte ofensivo para mantener el balón a su disposición, siendo estos Frenkie de Jong, Pedri y Fermín, este último considerado con la Selección Española que, sin embargo, se perdió el Mundial por lesión.

Finalmente, en el eje de ataque el líder sería Lamine Yamal, mismo que estaría acompañado del refuerzo inglés Anthony Gordon por un costado y el centro delantero titular sería Ferrán Torres, héroe de la última edición de la Copa Mundial de la FIFA con su anotación ante Argentina.

¿Qué jugadores de renombre tendría el Barcelona en la banca?

Más allá del gran XI que el Barcelona podría concretar para la siguiente temporada, existen jugadores que podrían sorprender desde el banquillo de suplentes. En el centro del campo Dani Olmo es una de las respuestas más interesantes, mientras que al ataque aparecen elementos como Adeyemi, reciente contratación culé.