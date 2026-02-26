ÚLTIMA HORA: Postura OFICIAL del Estadio Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA con sede en Guadalajara sigue en pie. Luego de las dudas que se generaron por la situación que vive el país, diversos directivos aseguraron que el evento no se va a mover de sede ante la ola de rumores y comentarios que han surgido en diversas redes sociales.

En un video publicado por las cuentas del Estadio Guadalajara y por el Gobierno de Jalisco, se deja claro que todo va regresando a la normalidad para poder llevar a cabo los diversos eventos que se tienen en el calendario.

“Las actividades económicas en Jalisco están regresando a la normalidad, esto incluye eventos como el Trophy Tour con el que recibiremos la Copa del Mundo de la FIFA en el Estadio Mundialista y la celebración de los 100 días antes del Mundial y la Copa de Leyendas. Ambas actividades previstas para el 3 de marzo”, dijo Mauro Garza, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco.

“Como representante de la FIFA para la sede Guadalajara, quiero darles la certeza de que en ningún momento ha habido un cambio de rumbo para la planeación de todos los eventos que habrán de celebrarse en esta ciudad. Seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para toda la planeación como ciudad sede. Todos los partidos que tenemos previstos, sucederán…”, agregó Olimpia Cabral, Directora Comercial del Club Deportivo Guadalajara & Host City Manager Guadalajara 2026.

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en primera instancia se disputarán los juegos de repechaje: Nueva Caledonia vs Jamaica el 26 de marzo y posteriormente, el vencedor se enfrentará a República Democrática del Congo el 31 del mismo mes.

Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara

11 de junio de 2026:

República de Corea vs Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda o Chequia.

18 de junio de 2026:

México vs República de Corea

23 de junio de 2026:

Colombia vs Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo.

26 de junio de 2026:

Uruguay vs España