Tras solicitar su salida, este es el PRECIO que Cruz Azul le puso a Erik Lira

El fin de semana pasado trajo consigo un nuevo título oficial para la Máquina de Cruz Azul, institución que se convirtió en el Campeón de Campeones de la Liga BBVA MX luego de vencer en suelo norteamericano a los Diablos Rojos del Toluca por un marcador final de 3-1.

cruz azul

Sin embargo, una de las cosas que llamaron poderosamente la atención fueron las declaraciones de Erik Lira, mismo que aseguró que busca salir de Cruz Azul con miras a lograr su objetivo de ir a Europa. Por tal motivo, no está de más conocer cuál es el precio del mediocampista mexicano.

¿Cuánto vale Erik Lira, jugador de Cruz Azul?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Erik Lira abandone Cruz Azul luego de la espectacular participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana; sin embargo, la realidad es que, hasta ahora, no existen ofrecimientos claros en la mesa celeste.

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Bajo este contexto, el periodista argentino César Luis Merlo es claro en mencionar que Cruz Azul no dejará salir a su futbolista por menos de tres millones de dólares, esto considerando que, hace unos años, el cuadro cementero pagó más por su carta y Pumas aún conversa parte del porcentaje total.

Ante ello, el periodista argentino reveló que la cifra que estaría manejando Cruz Azul para negociar iría entre los 7 y los 8 millones de dólares; es decir, una cantidad menor a la que Erik Lira estaría tasado en Transfermarkt, sitio especializado que lo valúa en 13.5 millones de dólares, esto en medio de los rumores que lo vinculan con el Mónaco de Francia.

¿Cuáles son los números de Erik Lira en Cruz Azul?

Erik Lira llegó como refuerzo a Cruz Azul hace unos años proveniente de Pumas y, desde su arribo, ha tenido la oportunidad de jugar como líbero en línea de tres y contención. En su etapa en La Noria el mexicano registra dos anotaciones y un pase a gol en 198 juegos disputados.