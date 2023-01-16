10 preguntas rápidas con Carlos ‘Búfalo’ Poblete, leyenda del Puebla

Luego del arranque del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, Carlos ‘Búfalo’ Poblete, leyenda chilena y directivo de Puebla FC, se sumó a la dinámica de las 10 preguntas rápidas que respondió a nuestro reportero Carlos Daniel Salgado.

El partido que más marcó a Carlos ‘Búfalo’ Poblete

¿Cuál es el partido que te ha marcado el futbol?

La final contra UDG, cuando tuve la posibilidad de hacer el gol del campeonato. Y en lo personal, la Liguilla 91-92 contra el Necaxa donde metí 3 goles al equipo de Ivo, de Peláez y terminar jugando 15 minutos de portero porque expulsaron a Pablito Larios.

¿Refuerzo ideal que llevarías al Puebla?

Jorge ‘El Mortero’ Aravena

¿Próximo entrenador de la Selección Mexicana?

Sin dar nombres, alguno que trabaje acá en el futbol mexicano

¿Tu ídolo en el futbol?

Marco van Basten

¿Maradona o Pelé?

Pude ver más a Maradona, pero los dos hicieron grandes cosas

Puebla en el Clausura 2023 llegará hasta

Liguilla

Futbolista con el que te hubiera gustado compartir la cancha

Kaká

¿Qué música escuchas?

Ochentera, Soda Stéreo

¿Máximo favorito para este torneo?

Puebla

¿Fichaje que buscaste pero que no pudo llegar al Puebla?

Híjole, no doy nombres (entre risas).