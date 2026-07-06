Prensa inglesa sobre México: “Los mexicanos nos taladraron los tímpanos, pero no contaban con una selección inglesa de diez hombres brillante”

La victoria de Inglaterra sobre México no pasó desapercibida para la prensa inglesa. La reacción de sus periodistas, tras la angustiosa victoria de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, quedaron marcadas por una serie de declaraciones, que al menos son llamativas. El periódico The Sun, uno de los más estridentes del país, ha dicho que los aficionados mexicanos les "taladraron los tímpanos, pero no contaban con una selección inglesa de diez hombres brillante".

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Otras de las reacciones de la prensa inglesa fueron:



"Fue una actuación excepcional de los 10 hombres de Inglaterra para mantener a México fuera a pesar de toda la presión en un estadio donde México simplemente no pierde", señaló el Daily Mail

"Thomas Tuchel prometió que Inglaterra finalmente haría las paces con el Estadio Azteca, y tenía razón", escribieron en The Sun

"México, cabizbajo; Inglaterra, exhausta pero jubilosa", señaló The Mirror.

England and Mexico benches erupt in furious brawl with ‘punches thrown’ after shocking Quansah lunge in World Cup clashhttps://t.co/SXsPU7SWwH — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 6, 2026

¿Qué sigue para México tras el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ha quedada eliminada del Mundial 2026 al perder vs Inglaterra. Ahora deberá reagruparse y tendrá que ver el futuro de Javier Aguirre, quien en teoría dejara la dirección técnica y Rafael Márquez tomará el timón.

Luego, los jugadores regresaran a sus clubes. Los que juegan en clubes europeos se incorporarán a sus equipos para encarar la temporada 2025-26, mientras que los que actúan en la Liga BBVA MX regresarán a sus clubes para encarar el Apertura 2026.

¿Contra quién jugará Inglaterra los cuartos de final del Mundial 2026?

Inglaterra jugará ante Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se realizará el próximo sábado 11 de julio y el partido se realizará en Miami, Estados Unidos.

El cuadro noruego alcanzó la fase de los ocho mejores, luego de que venciera a Brasil en el primer partido del domingo de los octavos de final, gracias a dos goles de Earling Haaland.