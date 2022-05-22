‘Le faltó clase'; prensa reaccionó al rechazo de Mbappé al Real Madrid

El anuncio de la permanencia de Mbappé en el PSG causó eco a nivel mundial, pues cuando su fichaje con el Real Madrid parecía finiquitado, soltaron la bomba de que no saldría de París, hecho que la prensa internacional tomó de formas distintas.

Medios en España no se tentaron el corazón y atacaron con todo a Mbappé, a sabiendas de la forma en cómo rechazó al Real Madrid, mientras que en otras partes del mundo fueron un tanto más mesurados.

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Así fue la reacción de la prensa por el caso Mbappé

Alrededor del mundo muchos medios lanzaron diversas portadas, donde una de las más sonadas fue la de Marca, quienes mencionan que a Mbappé ‘le faltó clase para jugar en el Real Madrid’, misma que dio mucho de qué hablar.

#LaPortada 🗞 'Hace falta mucha clase para jugar en el Madrid' pic.twitter.com/YWmQgPst4R — MARCA (@marca) May 21, 2022

Mundo Deportivo fue más tranquilo y sólo destacó el hecho de que Mbappé se quedaría en el PSG, ahondando en la sorpresa y el hat-trick que marcó.

SPORT destacó el hecho de que Mbappé se quiso quedar en París par escribir una nueva historia y ganar títulos. El País recogió declaraciones del jugador francés, además de que fijal que estará con el PSG hasta 2025, mientras que L'Equipe atacó directamente a España, poniendo que van 2-0, tanto por ganarles a la 'Tortuga Ninja', como la final de Champions Femenil.

Que es esta basura de portada tu? Este país tiene que acabar bajo el agua por lo civil o por lo criminal pic.twitter.com/jPNRAyd95t — P. (@paulofcb_) May 21, 2022

Le Parisen se mostró mucho más contento de la noticia destacando que ‘prolonga su felicidad en la capital de Francia’. Le Monde publicó que el cuadro del PSG ‘venció’ al Real Madrid en cuando a las ofertas por Mbappé.

Kylian Mbappé prolonge avec le PSG et éconduit le Real Madrid https://t.co/6SRBMNNxoW — Le Monde (@lemondefr) May 21, 2022

En México muchos medios dedicaron sus titulares a la sorpresa de que Mbappé rechazó al Real Madrid cuando hace 2 o 3 días daban el fichaje por hecho.

El diario Bild, en Alemania, destacó que fue una sorpresa enorme el que Mbappé se haya quedado en París, pues soñaba con jugar con el Real Madrid y al final todo dio un giro inesperado, que esperan ‘no afecte su carrera’.

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