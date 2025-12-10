Preventa México vs Portugal: dónde y cuándo comprar los boletos del partido de REINAUGURACIÓN del Estadio Azteca

Se ha confirmado el partido de México vs Portugal, que será uno de los juegos de preparación para el Mundial del 2026 para ambas selecciones, será además la REINAUGURACIÓN del histórico Estadio Azteca y también será la oportunidad de mexicanos y extranjeros de poder ver en acción a las estrellas del equipo portugués con todo y Cristiano Ronaldo.

El partido de México vs Portugal, ocurrirá el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, llamado así para el Mundial. Un banco patrocinador ha anunciado los días de la preventa oficial y la página en la que se podrán comprar, y aunque no hay un horario anunciado se estima que será a las 11:00 AM.

Día, plataforma y lo que se conoce sobre la preventa del partido amistoso México vs Portugal

Día: 10, 11 y 12 de diciembre

10, 11 y 12 de diciembre Hora: Estimado 11:00 AM

Estimado 11:00 AM Plataforma: La página de la preventa será FRANKI

IMPORTANTE: Contar con la tarjeta bancaria del patrocinador del Estadio Ciudad de México

¿Vendrá Cristiano Ronaldo al partido de reinauguración del Estadio Ciudad de México?

De acuerdo a la información extraoficial, SÍ vendrá Cristiano Ronaldo junto con su selección de Portugal, para tener ese partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo y es ahí precisamente donde descansa esa importancia, y es que CR7 y es equipo puedan estar lo más adaptados posibles a condiciones, territorios, rivales y circunstancias que se puedan presentar en la Copa del Mundo.

CR7 atravesando por un buen momento y siendo de los favoritos a ganar el Mundial, tendrá un México un verdadero día de fiesta.

Los grupos de MÉXICO y PORTUGAL para el Mundial 2026

GRUPO A MUNDIAL 2026

México

Sudáfrica

Korea

Ganador repechaje UEFA

GRUPO K MUNDIAL 2026

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Ganador repechaje intercontinental