¿Cristiano Ronaldo jugará algún partido en México? Estos son las fechas y los estadios en los que competirá Portugal

Cristiano Ronaldo busca la gloria con Portugal en lo que parece ser su última opción dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El delantero del Al Nassr afrontará el torneo con 41 años y parece muy difícil que pueda estar en condiciones de disputar el próximo Mundial, por lo que apuntará a ganar en México, Estados Unidos y Canadá. Muchos aficionados se preguntan si ‘CR7’ jugará en territorio nacional, pero la respuesta rápida y contundente es no.

Las sedes que tendrá Portugal durante el Mundial 2026

Si bien es cierto que Cristiano podría estar presente en el juego entre México y Portugal que se llevará a cabo en marzo por la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte), el luso no estará presente en la cita mundialista. Pues la FIFA determinó que el seleccionado portugués haga sede en Estados Unidos, precisamente en Houston y Miami, durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Crédito: Mexsport

El combinado europeo debutará en la Copa del Mundo ante el equipo ganador del Repechaje Intercontinental 1 (Bolivia, Surinam o Irak) el día miércoles 17 de junio de 2026 en Houston. Luego, deberá disputar la segunda jornada ante Uzbekistán, el día 23 y en la misma sede. Finalmente, cerrará la primera fase del torneo frente a Colombia, el día 27, pero esta vez con sede en Miami.

𝗦𝗜𝗥𝗜 📲 Mostra-nos o calendário de Portugal na fase de grupos do Mundial 2026! 👀🇵🇹



Sabe mais 🔗 https://t.co/cRQl4AaVl4#FazHistória | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PJbhAJgkn9 — Portugal (@selecaoportugal) December 6, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Portugal tampoco jugará en México si avanza a dieciseisavos

Si Cristiano y Portugal logran clasificar a los dieciseisavos de final como primeros del Grupo K, jugarán la siguiente fase en el Estadio Kansas City. Los octavos lo jugarían en Vancouver, saliendo de Estados Unidos para hacer sede en Canadá.

En caso de alcanzar los cuartos de final, Portugal jugaría dicha fase de nuevo en el Estadio Kansas City, donde podría darse el mítico duelo contra Argentina, si estos últimos también consiguen ganar su grupo.

Las semifinales para Cristiano Ronaldo serían en el Estadio Atlanta, mientras que una hipotética final la disputaría en el Estadio New York New Jersey. De esta manera, será imposible ver a ‘CR7’ dentro de México durante el Mundial 2026, aunque es posible verlo presente en el amistoso que se jugará el 28 de marzo.