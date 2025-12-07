deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

¿Cristiano Ronaldo jugará algún partido en México? Estos son las fechas y los estadios en los que competirá Portugal

La FIFA ya reveló el fixture de cada selección durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Portugal hará sede en estos estadios

Las sedes donde jugará Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026
TV Azteca
Las sedes donde jugará Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

Cristiano Ronaldo busca la gloria con Portugal en lo que parece ser su última opción dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El delantero del Al Nassr afrontará el torneo con 41 años y parece muy difícil que pueda estar en condiciones de disputar el próximo Mundial, por lo que apuntará a ganar en México, Estados Unidos y Canadá. Muchos aficionados se preguntan si ‘CR7’ jugará en territorio nacional, pero la respuesta rápida y contundente es no.

Las sedes que tendrá Portugal durante el Mundial 2026

Si bien es cierto que Cristiano podría estar presente en el juego entre México y Portugal que se llevará a cabo en marzo por la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte), el luso no estará presente en la cita mundialista. Pues la FIFA determinó que el seleccionado portugués haga sede en Estados Unidos, precisamente en Houston y Miami, durante la fase de grupos del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo Mundial 2026
Crédito: Mexsport

El combinado europeo debutará en la Copa del Mundo ante el equipo ganador del Repechaje Intercontinental 1 (Bolivia, Surinam o Irak) el día miércoles 17 de junio de 2026 en Houston. Luego, deberá disputar la segunda jornada ante Uzbekistán, el día 23 y en la misma sede. Finalmente, cerrará la primera fase del torneo frente a Colombia, el día 27, pero esta vez con sede en Miami.

TE PUEDE INTERESAR:

Portugal tampoco jugará en México si avanza a dieciseisavos

Si Cristiano y Portugal logran clasificar a los dieciseisavos de final como primeros del Grupo K, jugarán la siguiente fase en el Estadio Kansas City. Los octavos lo jugarían en Vancouver, saliendo de Estados Unidos para hacer sede en Canadá.

En caso de alcanzar los cuartos de final, Portugal jugaría dicha fase de nuevo en el Estadio Kansas City, donde podría darse el mítico duelo contra Argentina, si estos últimos también consiguen ganar su grupo.

Las semifinales para Cristiano Ronaldo serían en el Estadio Atlanta, mientras que una hipotética final la disputaría en el Estadio New York New Jersey. De esta manera, será imposible ver a ‘CR7’ dentro de México durante el Mundial 2026, aunque es posible verlo presente en el amistoso que se jugará el 28 de marzo.

Portugal
Cristiano Ronaldo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
Heimir Hallgrímsson confía en que los fans de Irlanda pondrán el ambiente en México si logran clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
"Es una apertura fantástica" Hugo Broos DT de Sudáfrica habló sobre la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 ante México
Thumbnail
Mundial México 2026
Dinamarca, confiado en que será el rival europeo de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita''
Thumbnail
Mundial México 2026
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol''
Thumbnail
Mundial México 2026
Javier Aguirre comienza su planeación con la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 aunque tiene una gran incógnita
Thumbnail
Mundial México 2026
El ex jugador Michel, se detuvo en la Alfombra Roja previo al Sorteo Final del Mundial 2026 para charlar con Inés Sainz
Thumbnail
Mundial México 2026
DIDIER DESCHAMPS sabe que hay mucha competencia alterna a su poderosa Selección de Francia, rumbo al Mundial de la FIFA 2026
gianni infantino donald trump
Mundial México 2026
Donald Trump, en EXCLUSIVA con Azteca Deportes e Inés Sainz en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “México, Estados Unidos y Canadá se han unido muy bien”
×
×