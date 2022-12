La previa de cuartos de final de la justa mundialista | El VAR Doha

Estamos entrando a la recta final de la justa mundialista, luego de haber vivido grandes partidos llenos de emociones en la Fase de Grupos y los octavos de final. Por esa razón, en El VAR Doha, Andy Sola te trae lo que nos dejó la segunda ronda del torneo y la previa más completa de los choques de cuartos de final.

Cabe recordar que la ronda de los mejores ocho comienza este viernes con el Croacia vs Brasil y el Países Bajos vs Argentina y continuará este sábado con el Marruecos vs Portugal y el Inglaterra vs Francia. Después de esto finalmente conoceremos a los cuatro equipos que buscarán un lugar en la gran final del certamen.

Recuerda que El VAR Doha es traído para ti gracias a #bazsúperapp y sigue esperando la siguiente entrega de este contenido exclusivo de Azteca Deportes durante el torneo más importante del futbol a nivel mundial.