OFICIAL: El primer clasificado a las semifinales de la Leagues Cup 2026

Se ha definido al primer equipo clasificado a las Semifinales de la Leagues Cup 2026 tras el Rayados de Monterrey vs Chicago Fire. Tras un juego bastante cerrado, Rayados logró llevarse la victoria 2-1 y así conseguir su boleto a las Semifinales del torneo.

Así clasificó Rayados de Monterrey a Semifinales de Leagues Cup

El encuentro fue bastante cerrado entre dos equipos que propusieron para poder llevarse la victoria. El primer gol del encuentro llegó al minuto 45+4, obra de Guzmán. Un centro de Arteaga tras una falta cerca del área, Victor remató por lo más alto, cambiando de dirección su disparo y dejando al portero sin posibilidades de atajar el balón.

El empate de Chicago llegó al minuto 59 del segundo tiempo, un centro retrasado de Gutman en el que llegó Philip Zinckernagel para rematar y mandar el balón al fondo de las redes.

En los minutos finales del encuentro, cuando todo indicaba que se definiría en penales, en un contragolpe y con un GOLAZO de Orbelín Pineda, Rayados de Monterrey consiguió su boleto a Semifinales.

Pero ¡qué golazo de @Rayados! 🤯🚀 Golazo de Orbelín Pineda, que desde media distancia pone a Monterrey arriba en el marcador ante @ChicagoFire 🔵⚪️ Live on @AppleTV 📺 https://t.co/cKJMVA8m7h pic.twitter.com/xQDgWL7nbH — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 26, 2026

Así llegaban Rayados de Monterrey y Chicago Fire

Rayados de Monterrey fue el cuarto mejor clasificado de la Liga BBVA MX al llegar a 6 puntos conseguidos con dos victorias y un empate: derrota inicial 1-2 ante Orlando City, seguida de triunfos 2-1 vs Inter Miami CF y 2-1 vs Nashville SC. Clasificó en la última jornada de la temporada gracias a su diferencia de goles anotados en la competición.

Por su parte, Chicago Fire clasificó en el primer lugar de la tabla de la MLS al tener el mejor rendimiento de la competición. Tuvo 3 victorias con 7 goles a favor y 2 en contra. De resultados dejó: 2-0 vs Necaxa, 3-1 vs Santos Laguna y 2-1 vs Cruz Azul. Llega con buen momento ofensivo y el fichaje reciente de Robert Lewandowski.

