El primer gol de Lionel Messi como campeón del mundo

El delantero argentino Lionel Messi, volvió a la acción con el PSG, tras ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 y celebró su regreso con un gol ante el Angers en la Ligue 1.

Luego de una merecidas vacaciones, la “Pulga” regresó más motivada que nunca, pues consiguió el trofeo que más deseaba en su vida, en su primera aparición en el torneo local francés tras coronarse campeón mundial, finalizó un jugada colectiva del PSG para sentenciar a victoria del cuadro parisino ante el club Angers.

El primer gol de Messi en el 2023 y como campeón del mundo

Al minuto 74 de tiempo corrido, luego de una serie de pases acertados por muy cerca de la media luna, el avance dio frutos, pues Messi rompió a la defensa rival con un toque a Ekitike, quien mandó el esférico a Mukiele, asistió a la “Pulga” y con calma deslizó su disparo y puso el 2-0 a favor del cuadro de la capital de París.

PRIMER GOL DE LIONEL ANDRÉS MESSI COMO CAMPEÓN DEL MUNDO

pic.twitter.com/HO7lEryVYm — Alex (@alexculee) January 11, 2023

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La continuidad de Messi con el PSG

Mucho se ha dicho del futuro del argentino Lionel Messi con el PSG, y sobre este tema el entrenador del equipo, Christophe Galtier, declaró que ve "feliz" a la "Pulga" con el cuadro más poderoso de Francia y dijo que tiene contrato hasta este 30 de junio, aunque aclaró que habrá que esperar la decisión del entorno y del mismo jugador.

"Leo (Messi) me parece feliz en París, pero luego hay que ver qué piensa del proyecto del PSG, de la parte del club están las ganas de prolongar. Esta es una parte que no abordo con el jugador, este tema lo hablan directamente con él Luis Campos (consejero deportivo) y el presidente" Nasser Al-Khelaifi, comentó Galtier.



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