Galtier deja en el aire el futuro de Lionel Messi con el PSG

Lionel Messi ya está de regreso con el PSG para continuar con la temporada 2022-2023, después de ganar el Mundial con la Selección de Argentina en Qatar 2022. El director técnico del conjunto parisino, Christophe Galtier, habló sobre el estado de ánimo del futbolista, que tiene tiene contrato hasta el 30 de junio, y dejó en el aire su continuidad.

"Leo me parece feliz en París, pero luego hay que ver qué piensa del proyecto del PSG. De la parte del club están las ganas de prolongar. Esta es una parte que no abordo con el jugador, este tema lo hablan directamente con él Luis Campos (consejero deportivo) y el presidente" Nasser Al-Khelaifi, dijo el estratega.

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Aunque el entrenador no lo confirmó, se espera que Messi vuelva a jugar con el PSG mañana, 24 días más tarde de ganar la Copa del Mundo en la final ante Francia.

Christophe Galtier sobre las críticas de Kylian Mbappé

En la rueda de prensa previa al choque liguero ante el último lugar, el Angers, el técnico abordó además las críticas que Kylian Mbappé dirigió contra el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, por unas declaraciones que este hizo sobre Zinedine Zidane.

"Este es un tema que sale del contexto del PSG, ha hablado con su corazón, a su manera, esas palabras le pertenecen a él, aunque no me sorprende que defienda a Zinedine (Zidane), sé que Kylian tiene un enorme respeto por él", indicó Galtier.

Asimismo, el técnico salió en defensa del internacional español Pablo Sarabia, muy criticado por la prensa gala por su partido copero ante el Chateauroux, que finalizó con victoria parisina por 1-3.

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"Esperamos más de Pablo y él mismo también espera más de él. No está satisfecho de su actuación, pero creo que las críticas han sido exageradas. Él necesita minutos de juego, y los tendrá las próximas semanas", finalizó.