La EMOTIVA despedida de Raphael Veiga antes de partir rumbo a México

El mediocampista Raphael Veiga vivió este fin de semana uno de los momentos más emotivos de su carrera profesional. El brasileño, referente del Palmeiras en los últimos años, se despidió de sus compañeros y de la afición antes de emprender su viaje rumbo a México, donde continuará su trayectoria futbolística con las Águilas del América en este Clausura 2026.

Raphael Veiga se despide de sus compañeros y aficionados del Palmeras

En la sede del club, Raphael Veiga recibió muestras de cariño de todo el plantel. Los jugadores lo abrazaron y le desearon éxito en su nueva etapa, reconociendo el liderazgo y la calidad que aportó al equipo. “Fue un privilegio compartir vestidor contigo”, le expresaron algunos de sus compañeros, reflejando el respeto que se ganó dentro y fuera de la cancha. Con el Palmeiras el brasileño consiguió: 2 Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, 2 Brasileirao, una Supercopa de Brasil, una Copa Brasil y 4 Campeonatos Paulistas.

La despedida no solo se dio en el vestuario. En las instalaciones del Palmeiras, cientos de aficionados se congregaron para agradecerle los títulos y las alegrías que brindó. Entre cánticos y pancartas, los seguidores corearon su nombre y le dedicaron aplausos. Veiga, visiblemente emocionado, se detuvo a firmar camisetas y tomarse fotografías, consciente de que dejaba atrás una etapa dorada en su carrera.

La despedida de la mamá de Raphael Veiga

El sábado por la mañana, el jugador se dirigió al aeropuerto para tomar el vuelo que lo llevaría a la Ciudad de México donde firmará contrato con el conjunto de Coapa. Allí, además de algunos hinchas que quisieron despedirlo, estuvo presente su madre, quien lo acompañó hasta la sala de embarque. En un gesto lleno de ternura y fe, ella lo abrazó y le dijo: “Dios te acompañe, te amo mucho”, palabras que marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la vida del futbolista.

Veiga agradeció públicamente el apoyo de su familia y de la afición. Su salida representa un cambio importante tanto para el club brasileño como para el futbol mexicano, que recibirá a un jugador de gran calidad técnica y experiencia internacional.

Con esta despedida, Raphael Veiga cierra un ciclo exitoso en Brasil y abre otro lleno de expectativas en México. La afición americanista espera que su llegada aporte talento y liderazgo en el conjunto dirigido por André Jardine.

