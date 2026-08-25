Esta es la primera foto OFICIAL de Hormiga González con su nuevo equipo

Armando González ya comenzó una nueva etapa en su carrera profesional. El delantero mexicano dejó atrás su paso por Chivas y ya forma parte del Olympiacos, donde tendrá su primera experiencia en el futbol europeo. Mientras espera su debut, el club griego ya publicó la primera foto oficial y confirmó uno de los detalles que más expectativa generaba.

La institución publicó en su sitio web oficial la primera fotografía de la Hormiga González como parte de su plantilla. La imagen también permitió conocer el dorsal que utilizará el atacante mexicano durante su aventura en Grecia.

El detalle que pocos vieron de la primera foto oficial de la Hormiga González en Olympiacos

La primera fotografía oficial de Armando González con Olympiacos confirmó que el delantero mexicano utilizará el número 34. El dorsal ya aparece registrado en el sitio web del conjunto griego y será el mismo que llevó durante su etapa con Chivas.

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Sin embargo, todavía existe una duda relacionada con su camiseta. González espera la autorización de la Superliga de Grecia para poder utilizar el apodo “Hormiga”. Si finalmente no recibe el permiso, aparecerá como A. González.

Hormiga González, jugador de Olympiacos|Crédito: @olympiacosfc / X

Los detalles del traspaso de la Hormiga González a Olympiacos

La llegada de Armando González al Olympiacos se concretó por una cifra de 12 millones de dólares por el 90 por ciento de su carta, considerando variables, según reportes. La operación convirtió al delantero en una de las principales apuestas ofensivas del conjunto dirigido por José Luis Mendilibar.

El movimiento representó la mejor venta de Chivas hacia Europa, superando los 8 millones de dólares que Manchester United pagó por Javier Hernández en 2010.

|@olympiacosfc

La transferencia de González también entró al Top 5 de las ventas más caras de la Liga MX a Europa. Edson Álvarez, Diego Lainez e Hirving Lozano. El atacante del Olympiacos aparece por encima de la operación de Raúl Jiménez al Atlético de Madrid.

La Hormiga González promete tener un gran futuro en Europa

Con apenas 23 años, Armando González tendrá el reto de adaptarse a una nueva liga. El mexicano deberá pelear por un lugar en el ataque con el marroquí Ayoub El Kaabi y el brasileño Clayton.

Su posible debut podría llegar el domingo 30 de agosto, cuando Olympiacos visite al Asteras por la Jornada 2 de la Superliga de Grecia. Por ahora, la primera fotografía oficial ya confirmó que la nueva aventura de la Hormiga en Europa comenzó con el dorsal 34.

