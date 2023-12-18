Programa Completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 14

Los Denver Broncos siguen ganando y se meten de lleno en la pelea por avanzar a los playoffs. Además, los Lions pierden un partido divisional ante los Bears y todos los resúmenes de la Semana 14

Por: Azteca Deportes

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