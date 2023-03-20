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Fútbol

Prohíben 40 años la entrada a aficionado del PSV por violencia

El “aficionado” que agredió al portero del equipo Sevilla Marko Dmitrovic durante un partido de la Europa League ante el PSV Eindhoven de la Europa League

Agresión de aficionado del PSV a Marko Dmitrovic
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El “aficionado” que agredió al portero del equipo Sevilla Marko Dmitrovic durante un partido de la Europa League ante el PSV Eindhoven el mes pasado fue sancionado con la prohibición de entrar en el estadio Philips del club durante los próximos 40 años, informó este día el equipo de la Eredivisie.

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El encuentro en Eindhoven fue interrumpido en los últimos minutos después de que el hincha saltó al terreno de juego y agredió a Dmitrovic, propinándole un puñetazo en la cara antes de que el guardameta serbio le empujara al suelo.

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"Además de la sanción de cuarenta años de prohibición de acceso al estadio, el PSV iniciará un procedimiento para recuperar los daños y perjuicios en los que el club pueda incurrir", apuntó el club de la Eredivisie en un comunicado.

"También recibió una prohibición de dos años en el área en torno al Philips Stadium por parte de la Fiscalía", añadió. "No debería haber estado presente en ese momento debido a una prohibición que tenía de estar en el estadio por mala conducta anterior”.

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El joven ya estaba cumpliendo una prohibición de acceso al estadio hasta 2026 impuesta por la federación holandesa de futbol, pero el PSV dijo que logró entrar al campo con una entrada comprada por un amigo.

El Sevilla perdió el partido por 2-0, pero pasó a la siguiente ronda con un resultado global de 3-2. El hexacampeón de la Europa League se enfrentará al Manchester United en cuartos de final el mes que viene.

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