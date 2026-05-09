Pronóstico definitivo: Estos serán los 4 semifinalistas del Clausura 2026 que buscarán el título de Liga BBVA MX de acuerdo con la IA

La Liguilla de la Liga BBVA MX entra en su etapa más intensa y, a pocas horas de disputarse los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, el panorama rumbo a las semifinales comienza a aclararse. Tras juegos de ida llenos de goles, emociones y series todavía abiertas, cuatro equipos parten con ventaja para instalarse en la siguiente ronda.

Uno de los cruces más encaminados es el de Cruz Azul frente a Atlas, La Máquina llega con ventaja en la eliminatoria (3-2) y además tiene a su favor la posición en la tabla y cerrar con un Estadio Banorte lleno, por lo que luce como amplio favorito para avanzar.

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y Club América es la serie más cerrada y mediática. Después del empate 3-3 en la ida, los universitarios tienen el beneficio del empate global, mientras que América está obligado a ganar en Ciudad Universitaria.

En las otras llaves, Tigres de la UANL tomó ventaja sobre Chivas de Guadalajara (3-1), mientras que Pachuca también llega con ventaja sobe Toluca en su eliminatoria (1-0), perfilándose como candidato fuerte para completar el cuadro de semifinalistas.

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Así se jugarían las semifinales del Clausura 2026

Estos serían los equipos clasificados a la siguiente ronda de acuerdo con el modelo de IA:



Pumas UNAM (1)

Cruz Azul (2)

Pachuca (3)

Tigres (4)

Con estos cuatro equipos en semifinales, la pelea por el título del Clausura 2026 tomaría un nivel aún más alto, con clubes históricos, plantillas competitivas y series que prometen máxima intensidad en la recta final de la Fiesta Grande.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs América de la Liguilla del Clausura 2026?

El partido de vuelta entre Pumas de la UNAM y Club América por los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX podrá disfrutarse en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca.

La transmisión estará disponible por televisión abierta en Azteca 7, además de las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil, donde los aficionados podrán seguir todas las acciones del Clásico Capitalino.

Todo está listo para vivir de la mano de Azteca Deportes uno de los partidos más emocionantes de la Liguilla del Clausura 2026, con una serie que llega completamente abierta (3-3) y con el boleto a semifinales en juego entre universitarios y azulcremas.

El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que promete intensidad, goles y mucha tensión, en una edición más del histórico Clásico Capitalino.

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