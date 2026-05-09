ÚLTIMA HORA: Pumas niega el acceso a los grupos de animación del América para el partido de Liguilla del Clausura 2026 en CU

A través de sus redes sociales, Pumas de la UNAM emitió un comunicado dirigido a los aficionados que asistirán al partido de vuelta ante Club América en la Vuelta de los Cuartos de FInal del Clausura 2026, en el Estadio Olímpico Universitario, recordando que el acceso para grupos organizados de animación o porras visitantes estará estrictamente prohibido, en cumplimiento con el reglamento vigente de la Liga BBVA MX.

El club universitario dejó claro que esta medida no aplica para aficionados individuales o familias que quieran asistir al encuentro, incluso portando la camiseta azulcrema. La restricción está enfocada únicamente en barras o grupos organizados que busquen ingresar en bloque, caravana o con instrumentos de animación.

Los principales grupos de animación del América que entran en esta normativa son La Monumental, El Ritual del Kaoz (RK) y Disturbio, agrupaciones identificadas como las principales barras del conjunto azulcrema y que no podrán ingresar de forma organizada al inmueble universitario.

Te puede intersar: ÚLTIMA HORA: El ex campeón de Liga MX que sustituiría a André Jardine en el América para la próxima temporada

¿Qué dice el reglamento de la Liga MX sobre las barras visitantes?

Desde marzo de 2022, tras los hechos violentos registrados en el duelo entre Querétaro F.C. y Atlas F.C. en el Estadio Corregidora, la Liga MX prohibió oficialmente el ingreso de grupos de animación visitantes en todos los estadios del país.

Además, Pumas informó que habrá monitoreo permanente en las tribunas durante el partido para evitar la creación de grupos organizados dentro del estadio y que cualquier persona involucrada en su organización podrá ser retirada del inmueble.

Con este mensaje, el club auriazul busca reforzar las medidas de seguridad de cara a uno de los partidos de mayor tensión del Clausura 2026, dejando en claro que los aficionados visitantes sí son bienvenidos, siempre y cuando acudan de forma individual y respeten las reglas establecidas.



Te puede interesar: La terrible noticia que recibe una estrella de la Selección Mexicana a días de la Copa Mundial de la FIFA™

Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs América de la Liguilla del Clausura 2026?

El partido de vuelta entre Pumas de la UNAM y Club América por los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX podrá disfrutarse en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca.

La transmisión estará disponible por televisión abierta en Azteca 7, además de las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil, donde los aficionados podrán seguir todas las acciones del Clásico Capitalino.

Todo está listo para vivir de la mano de Azteca Deportes uno de los partidos más emocionantes de la Liguilla del Clausura 2026, con una serie que llega completamente abierta (3-3) y con el boleto a semifinales en juego entre universitarios y azulcremas.

El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo que promete intensidad, goles y mucha tensión, en una edición más del histórico Clásico Capitalino.

Te puede intersar: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Pumas vs América de la Liguilla del Clausura 2026