Pronóstico Francia vs Senegal Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

Francia debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y tratará de iniciar con una victoria sobre Senegal. El duelo entre los rivales del Grupo I será decisivo para establecer autoridad desde el arranque del torneo porque los otros dos miembros del sector son Irak y Noruega. El duelo tendrá lugar el 16 de junio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 13:00, tiempo del centro de México.

De acuerdo con las casas de apuestas, el triunfo de Francia sobre Senegal se paga 1.5. Por otra parte, la victoria de los senegaleses es casi una misión imposible porque sale en 7.17. El empate entre europeos y africanos es más factible que el éxito de Los Leones de la Teranga porque se paga en 4.5. Aunque los franceses son favoritos, todo se definirá cuando el balón comience a rodar bajo el juez australiano Alireza Faghani.

Te puede interesar: Just Fontaine: conoce al jugador que más goles marcó en una edición de Mundial

Las predicciones de la IA para el Francia vs. Senegal

Diversas inteligencias artificiales fueron cuestionadas sobre el partido entre Francia y Senegal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El pronóstico dado por Gemini fue de un triunfo de 2-1 para “Les Bleus” gracias al ataque comandado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La IA considera que los africanos no serán un rival fácil debido a la experiencia de Sadio Mané y Kalidou Koulibaly.

ChatGPT propone el mismo resultado a favor de los europeos. Esta IA apela a que las individualidades de los dirigidos por Didier Deschamps pesarán más y son uno de los favoritos para alzar la Copa el 19 de julio. En contraposición, hizo alusión a que Senegal ya le ganó a Francia en un Mundial por el antecedente conseguido en la edición de Corea y Japón de 2002 donde los galos fracasaron de mala manera.

Por su parte, Grok lanzó el mismo pronóstico, pero señaló que Senegal no será un rival fácil de vencer ya que podría causar estragos si Francia se relaja. El punto clave es que la calidad individual y colectiva de Francia es mucho mayor que la de los africanos y por eso les da la ventaja.