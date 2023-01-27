El PSG le abre las puertas al portero Keylor Navas

El cuadro más poderoso de Francia, el París Saint-Germain dio posibilidades de que una eventual salida del portero de Costa Rica, Keylor Navas, aunque dejó claro que no lo quiere dejar ir, también cuenta la opinión del jugador, en este mercado invernal de transferencias tiene una oferta del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra.

"Keylor (Navas) es un gran competidor. Está siendo ejemplar desde el inicio de la temporada. Le elegimos como el portero de la Copa de Francia. Tengo total confianza en él. Pero hay que tener en cuenta lo que él desea y tanto la dirección deportiva como el presidente están a su escucha", afirmó el entrenador del cuadro francés, Christophe Galtier.

El estratega del cuadro de la capital de Francia, recalcó la jerarquía de Navas, pues calificó que es un buen muchacho, que hay que escucharlo y respetarlo por la trayectoria que tiene, pero comentó que no se ha tomado ninguna decisión al respecto el tema de la continuidad del multicampeón con el Real Madrid.

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Según información del medio de aquel país, L'Équipe, al parecer el tico tiene un acuerdo con la escuadra del Nottingham Forest, aunque tiene otras ofertas, el rotativo confirma que existen negociaciones entre ambos equipos, y así se decidirá si hay fichaje o no, y si la condición del traspaso en a préstamo o compra definitiva.

Keylor Navas podría jugar con Cristiano Ronaldo en Arabia

La posibilidad de seguir en el futbol de Europa, le seduce a Navas y por esa razón, se ve lejana la posibilidad de que fiche con el Al Nassr de Arabia Saudita, este club cimbró el mercado de invierno, pues se hizo de los servicios de uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, quien llegó del Manchester United, tras no conseguir los resultados deseados, mismos que derivaron su salida en su segunda etapa en Old Trafford.

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