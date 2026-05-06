¡Por el BICAMPEONATO! PSG vence al Bayern Munich y avanza a la Final de la Champions League 2025-26

Bayern Munich y PSG se miden en las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Luego del partido de ida disputado en la cancha del Parque de los Príncipes, el marcador global es de 5-4 a favor del cuadro de Francia dirigido por Luis Enrique.

Con goles de Harry Kane (17’), Khvicha Kvaratskhelia (24’, 56’), Joao Neves (33’), Michael Olise (41’), Ousmane Dembélé (45’, 58’), Dayot Upamecano (65’) y Luis Díaz (68’), la serie de semifinales dio un partido lleno de emociones y han dejado una alta expectativa para el duelo de vuelta a jugarse en el Allianz Arena de Alemania.

El ganador de la llave entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, se va a enfrentar al Arsenal en la Final de la UEFA Champions League a disputarse el 30 de mayo con sede en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Los 'Gunners' eliminaron al Atlético de Madrid por marcador global de 2-1.

¿A qué hora es PSG vs Bayern hoy en México?

El partido de semifinal entre PSG y Bayern se jugará en punto de las 13:00 pm, horario del centro de México. El estadio será el Allianz Arena, por lo que el equipo local buscará aprovechar esa ventaja y remontar el marcador para acceder a la final de la Champions League 2026.

¿Qué necesitan PSG y Bayern para avanzar a la final de la Champions League 2026?

Como el partido de ida terminó 5 a 4 a favor del conjunto parisino, al PSG le basta un empate a 0, o cualquier empate para avanzar a la final. Por otro lado, Bayern Munich necesita ganar este encuentro por una diferencia de goles de 2 o más. Si el equipo alemán gana este partido por diferencia de un gol, forzará los tiempos extra para definir al equipo que pase a la final de la Champions League 2026, en la que se enfrentará al Arsenal.

Últimos enfrentamientos de PSG vs Bayern Munich

En el historial de enfrentamientos, PSG y Bayern Múnich se encuentran muy parejos. De sus últimos 5 partidos disputados entre sí, hay 2 victorias para PSG, 2 victorias para Bayern Múnich y 1 empate.

El último enfrentamiento fue justamente el de la Semifinal de Ida por la Champions League, disputada el 28 de abril de 2026, que terminó 5 a 4 en favor de los parisinos.