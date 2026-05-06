Partidos de HOY miércoles 6 de mayo en las semifinales de la Champions League 2025-26

El Allianz Arena será testigo este miércoles 6 de mayo de un choque al estilo UEFA Champions League donde el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain (PSG) definirán al segundo finalista de la temporada 2025-26. Tras el vibrante 5-4 de la ida en favor de los parisinos, la eliminatoria llega abierta, prometiendo un partido de emociones fuertes y futbol de alto riesgo.

Bayern Munich vs PSG - Allianz Arena - 13:00 horas

El equipo de Vincent Kompany salió vivo de la ida gracias a una reacción tardía que recortó la distancia a un solo gol. Para el Bayern Munich, la misión es clara: apelar a su "fortaleza infranqueable". En el Allianz Arena, los bávaros solo han perdido uno de sus últimos 29 partidos de Champions y presumen un pleno de victorias en esta edición.

El dato que ilusiona a la afición alemana es su contundencia: en los partidos de eliminación directa de esta temporada en casa, han marcado exactamente cuatro goles en cada encuentro. Si mantienen esa efectividad, el sueño de alcanzar su duodécima final estará más cerca que nunca, a pesar de que la historia reciente dice que no han superado sus últimas cinco semifinales.

Los pupilos de Luis Enrique llegan a Alemania con la ventaja mínima y la etiqueta de ser el equipo más goleador del torneo con 43 anotaciones. El PSG no solo busca defender su corona como vigente campeón, sino también convertirse en el primer club francés en disputar tres finales de la Champions League.

El conjunto parisino llega en un estado de forma envidiable en eliminatorias, sumando 13 victorias en sus últimos 16 duelos de este tipo. Además, su efectividad ante rivales alemanes a domicilio ha sido clave recientemente. La estadística les sonríe: han avanzado en 14 de las 17 eliminatorias europeas en las que ganaron el primer partido por un gol de diferencia. De lograrlo, emularían al Real Madrid de 2018 como el último campeón en repetir presencia en la final de forma consecutiva.

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Historial de enfrentamientos entre Bayern Munich vs PSG

Aunque el historial favorecía al Bayern Munich con cinco triunfos previos al duelo de la semana pasada, el 5-4 de la ida rompió la tendencia y demostró que el PSG sabe castigar los errores bávaros. Con la ventaja mínima para los visitantes y el poderío local del Bayern, el Allianz Arena vivirá una guerra táctica donde el mínimo detalle decidirá quién viaja a la gran final.

