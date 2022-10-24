PSG desmiente el contrato millonario de Kylian Mbappé

París, Francia. El París Saint-Germain (PSG) desmintió este día los detalles del contrato del astro de la selección francesa Kylian Mbappé filtrados por el diario Le Parisien, al tiempo que denunció un intento de desestabilización en vísperas del duelo de Champions League que mantendrá este martes ante el Maccabi Haifa, equipo israelí.

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"En vista del artículo sensacionalista publicado ayer sobre el club y uno de sus jugadores, el PSG discrepa sobre el relato y los detalles ofrecidos", indicaron fuentes del club.

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Las mismas mostraron su "sorpresa" sobre el hecho de que el artículo fuera publicado por el diario francés a pocas horas de "un importante duelo de Champions League".



"El PSG no se prestará a hacer más comentarios. Todo el mundo en el club está concentrado de forma positiva en el próximo partido de Champions League que tendrá lugar mañana", adjuntaron.

Mbappé con el mayor contrato en la historia

La reacción virulenta del equipo parisino se produce un día después de que Le Parisien desvelara que si cumple los tres años de contrato que firmó con el PSG el atacante se embolsará 630 millones de euros brutos, el mayor contrato de la historia del deporte, por encima de los 555 millones que firmó Lionel Messi con el Barcelona.

El delantero galo, añade, tendrá un salario de 72 millones de euros brutos por temporada, a los que se suman 180 millones por una prima por firma de contrato.

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Asimismo, señala que a ellos se suman una prima de fidelidad, de 70 millones el primer año, de 80 el segundo y de 90 en caso de cumplir el tercer año de contrato, algo que, a diferencia de los dos primeros, depende exclusivamente de la voluntad del futbolista.

Con información de EFE

