Lionel Messi sigue borrado por PSG, aunque pida perdón

Messi no figura en la lista de convocados del PSG para el encuentro de la Ligue 1 de mañana ante el Troyes, a pesar de su mensaje de disculpas divulgado el viernes en el que se excusa por haber viajado a Arabia Saudita por compromisos publicitarios sin permiso del club.

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El equipo parisino difundió una lista en la que figuran varios canteranos y no dio explicaciones sobre la falta de Messi, quien, según los medios, ha sido sancionado dos semanas sin empleo y sueldo.

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Aunque el PSG no ha dado detalles sobre la suspensión de Messi, se sobreentiende que el siete veces Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina cumple ante el Troyes, el antepenúltimo de la Liga, su primer encuentro de un castigo sin precedente por su dureza.

En caso de que el PSG no levante el castigo, Messi tampoco estará ante el Ajaccio (el 13 de mayo). Su posible regreso sería el 21 de mayo en Auxerre, en la antepenúltima jornada del campeonato y cuando los parisinos ya se pueden haber coronado matemáticamente campeones de Liga.

Messi pide disculpas a través de un mensaje

Messi intentó calmar el viernes los ánimos publicando un mensaje en la cuenta de Instagram seguida por casi 480 millones en la que se disculpaba por haberse saltado el entrenamiento del 1 de mayo, un día más tarde de la derrota en casa ante el Lorient (1-3).

El argentino se justificó alegando que los compromisos para promover Arabia Saudita como destino turístico los había modificado otras veces y que esta vez no podía aplazarlo más.

"Pensé que íbamos a tener libre después del partido, como iba pasando durante las semanas anteriores", refirió.

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En su mensaje, llamó la atención por presentar sus excusas únicamente a sus compañeros y al PSG en general, obviando una mención a la hinchada, cuya parte más radical le ha tildado de "mercenario" y le ha exigido que se marche de París.

En todo caso, la opción de que Messi renueve con el PSG una temporada más, hasta 2024, ya es casi inexistente y todo hace pensar que saldrá libre en un mes.