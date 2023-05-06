Los millones que perdería el PSG con la salida de Messi

El futbol mundial se ha visto sacudido por el escándalo que rodea a Lionel Messi y su posible salida del Paris-Saint Germain , todo esto nació de su viaje a Arabia Saudita sin autorización de su club, misma que le costó una multa y ahora, múltiples rumores de su regreso al Barcelona.

Después del escándalo, Lionel Messi apareció en sus redes sociales en donde explicó lo sucedido y pidió disculpas a sus compañeros y al club; asimismo aprovechó para explicar lo que pasó en el viaje al Medio Oriente.

VIDEO: Lionel Messi: ‘Ya había conseguido todo y el Mundial era lo único que me faltaba’

Te puede interesar: En el PSG dejan entrever que Neymar saldría del equipo

¿Qué pierde el PSG si Lionel Messi se va?

De acuerdo a expertos en mercadotecnia deportiva, la salida de Messi afectaría al club de la Ligue 1 de múltiples maneras.

De primera instancia, un crecimiento menor del esperado en los derechos internacionales de televisión y una caída del 10% en la venta de camisetas podrían ser los dos posibles efectos negativos.

Estos podrían ser factores en los que se afecta al club parisino, pero también el circuito francés podría salir afectado. Sin la Pulga podría haber una renegociación a la baja de los derechos internacionales.

El contrato con la actual emisora termina en 2024 e ingresa actualmente 80 millones de euros al año por su venta fuera del país local; pero de acuerdo a expertos, gran parte de este porcentaje se debe a la presencia de Messi y de Neymar Jr.

Las pérdidas de camisetas del PSG

Tan sólo dos temporadas después de su llegada a Francia, Lionel Messi podría salir del PSG, lo que amortiguaría en gran parte lo desembolsado cuando el club lo contrató, a quien pagan 80 millones de euros por temporada.

A pesar de esas pérdidas millonarias, el astro argentino puede atribuirse haber sido una gran atracción para nuevos patrocinios, un total de ocho, y de haber lanzado la venta de camisetas del PSG a la alta. Esos números, podrían reducirse por un 10% si la Pulga sale del club.

Te puede interesar: Lionel Messi responde al PSG tras viaje a Arabia Saudita

El actual campeón del mundo también fue factor importante en la visibilidad de las redes del PSG, que en enero del año pasado, alcanzaron los 150 millones de seguidores, un 50% más que el año anterior.

