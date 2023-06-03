PSG anuncia la salida de Lionel Messi con emotivo video

Luego de dos campañas en la Ligue 1 jugando para el Paris Saint-Germain, la historia de Lionel Messi en la capital de Francia ha llegado a su fin.

Se termina el contrato de ‘La Pulga’ con la escuadra dirigida por Christophe Galtier y este 3 de junio de 2023, el jugador argentino disputa su último encuentro vistiendo la camiseta del PSG cuando enfrenten al Clermont en la Fecha 38 de la Liga de Francia.

Debutando con el PSG el 29 de agosto de 2021 frente al Reims y luego de 74 partidos con el equipo, Messi ha dejado su marca en el conjunto ‘Les Rouge et Bleu’ anotando 32 goles y dando 35 asistencias en todas las competencias disputadas.

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El PSG se despide de Leo Messi

Mediante un video en sus redes sociales, el Paris Saint-Germain le dio las gracias al astro argentino, quien pudo ganar dos Ligas y una Supercopa de Francia.

“El Paris Saint-Germain se enorgullece de haber contado entre sus filas con el mejor futbolista de todos los tiempos y desea a Leo muchos más éxitos en el resto de su carrera”, se lee en el comunicado del equipo.

Paris Saint-Germain desea agradecer al siete veces Balón de Oro, ganador con nuestra camiseta de un Champions Trophy y dos títulos del campeonato francés.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/vJFfM0Uz9V — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 3, 2023

“Gracias al club, a la ciudad de Paris y a su gente por estos dos años, les deseo lo mejor en el futuro”, fueron las palabras de Leo Messi.

Finalmente, el presidente de ‘Les Parisiens’ dio un agradecimiento especial al futbolista por haber pasado por las filas del PSG.

“Quiero agradecer a Leo Messi por sus dos temporadas en París. Ver a un siete veces ganador del Balón de Oro en nuestro equipo y en el Parc des Princes, ganando títulos consecutivos de la Ligue 1 e inspirando a nuestros jugadores más jóvenes ha sido un placer. Su contribución al Paris Saint-Germain y a la Ligue 1 no puede subestimarse y le deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro”.

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