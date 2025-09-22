OFICIAL: El equipo más laureado en el Balón de Oro 2025

El equipo más laureado de la edición 2025 del Balón de Oro fue el Paris Saint-Germain.

La noche en el Théâtre du Châtelet de París dejó a los parisinos como claros ganadores del recuento por clubes: Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro masculino; Luis Enrique fue distinguido con el Trofeo Johan Cruyff al mejor DT; Gianluigi Donnarumma se llevó el Trofeo Yashin al mejor portero (por su temporada con PSG, aunque hoy milite en Manchester City); y el club fue reconocido además como “Club del Año” en la rama masculina.

¿Qué Balones de Oro ganó el Paris Saint-Germain?

En el apartado principal, Dembélé fue proclamado mejor jugador del mundo tras encabezar la histórica temporada en la que PSG conquistó la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia, además de la Supercopa de la UEFA; en ese mismo premio, Vitinha, también futbolista del conjunto parisino terminó en el tercer puesto.

En los premios técnicos y de posición, Luis Enrique recibió el Johan Cruyff al mejor entrenador masculino por guiar la temporada más exitosa en la historia del equipo. El Trofeo Yashin fue para Gianluigi Donnarumma, pieza clave del recorrido europeo 2024-25 en la conquista de todos los títulos conseguidos.

Además de los tres premios individuales que consiguieron miembros del equipo, también se distinguió al Paris Saint-Germain como el club del año en la rama varonil, para afirmarse como el club más ganador en el año futbolístico 2024-25.

TODOS los ganadores del Balón de Oro 2025

En femenil, la gran protagonista fue Aitana Bonmatí (del Barcelona), quien logró su tercer Balón de Oro consecutivo; aunque en lo que a clubes respecta, el premio al mejor del año lo obtuvo el Arsenal de Inglaterra. En portería, la inglesa Hannah Hampton (Chelsea) se llevó el Yashin femenino, en lo que fue el primer año que se entrega esta versión del trofeo.

En los premios al talento joven (Trofeos Kopa), hubo doblete del Barcelona: Lamine Yamal ganó el Kopa masculino (segundo consecutivo) y Vicky López el Kopa femenino, reafirmando la potencia que tiene La Masia para la formación de futbolistas. El Trofeo Gerd Müller al mejor delantero tuvo dos ganadores: Viktor Gyökeres (por su curso entre Sporting y Arsenal) y Ewa Pajor (Barcelona).

