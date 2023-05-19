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PSG tiene en la mira un delantero del campeón Napoli

El equipo del Paris Saint-Germain (PSG) tiene en la mira a delantero del Napoli actual campeón de la Serie A para que haga compañía a Kilian Mbappé

Napoli vs AZ Alkmaar Cobertura en vivo UEFA Champions League Fase de Grupos


|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Con la muy probable salida de los atacantes sudamericanos Lionel Messi y Neymar, el equipo del Paris Saint-Germain (PSG) ya esta en búsqueda de un delantero de jerarquía de la Serie A para que haga compañía al astro francés Kylian Mbappé para la próxima temporada de la Ligue 1 y Champions League.

El directivo deportivo del PSG, Luis Campos, tiene como candidato al que muy probablemente sea el campeón de goleo de la liga italiana, el centro delantero Victor Osimhen, así lo da ha conocer el medio informativo RMC Sport.

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El goleador nigeriano Osimhen, compañero de Irving ‘Chucky’ Lozano, es uno de los mejores delanteros de la temporada de la Serie A, y en general en el futbol europeo, que ha guiado al Napoli ha conseguir su tercer 'Scudetto' de la historia. Sus 28 goles en 36 partidos confirman su tremenda calidad y ya se habrían iniciado los contactos con su representante para realizar el traspaso.

Luis Campos fichó a Victor Osimhen en el Lille

Luis Campos ya fichó a Victor Osimhen en su etapa cuando estaba en el club del Lille. Desembolsó 20 millones y luego lo vendió al Napoli por 75, por ciento con contrato hasta 2025. Esta vez, las negociaciones se plantean más difíciles, pues Aurelio Di Laurentiis no es de los que da su brazo a torcer. El propietario italiano pedirá 150 millones de euros por su gran estrella y el PSG está dispuesto a llegar a dicha cifra siempre que haya salidas como la de Neymar o Marco Verratti, relacionado con el Real Madrid.

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Harry Kane se postula como alternativa en caso de que no prosperase la opción de Osimhen.

Kane termina contrato en junio del 2024 con el Tottenham Hotspur; el futbolista se está planteando su futuro y el delantero capitán de la Selección de Inglaterra tendría un precio de salida de 100 millones de euros para los Spurs.

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