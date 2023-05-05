En el PSG dejan entrever que Neymar saldría del equipo

Christophe Galtier, entrenador del PSG, se pronunció ante los constantes rumores que ponen muy lejos de París al delantero brasileño, Neymar para la próxima temporada.

El estratega francés, comentó que desconoce si Neymar estará en el equipo próxima campaña, recordemos que el seleccionado carioca tiene contrato vigente con el Paris Saint Germain hasta el 2027.

Análisis de Neymar | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

"Estoy centrado en los cinco partidos que quedan (en la Ligue 1) y veremos lo que pasa la próxima temporada", mencionó Galtier en rueda de prensa ante la situación de Neymar.

Medios en Francia, afirman que la directiva del equipo más poderoso de dicho país, desea deshacerse del “Ney”, ya que no están satisfechos con sus resultados y sus contantes lesiones, incluso, ahora es baja por lo que resta de la temporada.

Te puede interesar: ¡Fin del tridente! Neymar jugaría en este equipo la siguiente temporada

Criticó a aficionados por abuchear a Neymar

Además, el aún entrenador del PSG, criticó la actitud de un sector de aficionados al club, pues fueron a abuchear a Neymar a las puertas de su casa, ubicada en Bougival, en las orillas de París.

"Es inaceptable que haya gente que se desplace al domicilio de Neymar o de otro jugador. Las cosas se pueden salir de control y ya vivimos tiempos lo suficientemente turbulentos. La sociedad se ha vuelto loca”, mencionó Galtier de manera tajante.

Neymar estaría muy cerca de llegar al Chelsea

Según la información del diario inglés, Mirror, el Chelsea es el candidato más cercano para poder fichar Neymar Jr la siguiente temporada, pues desean contar con el atacante y podrían pagar sin problemas su elevado sueldo, este medio dice que el cuadro de Stamford Brigde estaría dispuesto a ofrecerle un contrato millonario y lo colocaría como uno de los mejores pagados en la Premier League. Otras opciones en Inglaterra, serían el Manchester United y Liverpool, equipos que harían números para hacer una oferta.

Te puede interesar: Aficionados del PSG piden renuncia de los directivos del equipo

