Un PSG sin alma pierde una racha de 35 encuentros sin derrota

Un equipo de Paris Saint-Germain (PSG) sin alma es sorprendido en casa (en el Parque de los Príncipes) por la escuadra de Rennes cayendo por un marcador de 0-2 en la Ligue 1.

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Ni con Mbappé y Messi en la cancha, el PSG naufragó luego de que no perdía como local en la liga desde el 3 de abril de 2021, por 0-1 con el Lille, hace 35 encuentros en casa.

La escuadra parisina parece transitar al título de la liga francesa, ya que la ventaja sobre sus seguidores es amplia, sin alma, un equipo sin pies, ni cabeza, con la certeza del fracaso del técnico francés Christophe Galtier, cuyo futuro parece agotado en cuanto termine la temporada.

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Un equipo diseñado para mucho más, compareció ante el Rennes en un partido insulso, con poca exigencia, casi con desinterés, como si fuera a ganarlo en cuanto Mbappé o Messi idearan algo entre la nulidad de sus compañeros.

Mbappé y Messi no pudieron salvar al PSG

Ciertamente, en partes del encuentro las dos estrellas del PSG parecía que sacaban el orgullo y sacarían el resultado para el equipo de la capital francesa, pero no contaban con el veterano portero Steve Mandanda cuando Mbappé picó la pelota en un maravilloso pase de Messi, allá por el minuto 26, y contestó con gran atajada al trallazo que soltó también el fenómeno francés, ya en el 37’, a pase también del campeón del mundo argentino. De Messi a Mbappé, de Mbappé a Messi. No hay más en este PSG.

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Los goles del Rennes cayeron al 45’ por Toko Ekambi y al 58’ por Kalimuendo.

Siete puntos le saca el Paris Saint-Germain a su más cercano perseguidor en el campeonato. los parisinos suman 66 puntos, mientras el Marsella tiene 59 unidades con 28 encuentros jugados ambos equipos.