La publicación de Christian Martinoli tras el BICAMPEONATO del Toluca

Christian Martinoli celebró el título número 12 del Toluca con un mensaje breve, directo y que rápidamente se volvió viral en X: el cronista de TV Azteca publicó la palabra “CHOR12OPOWER”, un juego tipográfico que remarca el nuevo campeonato y busca vincularlo con la identidad del club. La publicación, compartida apenas se confirmó la consecución del título, recibió miles de reacciones entre aficionados y usuarios de redes, y fue replicada por seguidores del narrador.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Toluca conquistó su duodécimo campeonato de Liga BBVA MX tras una final que acaparó la atención nacional e internacional, hecho que impulsó la atención sobre cualquier manifestación pública de figuras ligadas al periodismo deportivo y al propio club. La victoria y el carácter simbólico del número 12, con el que iguala a otras plazas históricas del futbol mexicano explican en buena medida la rápida difusión del tuit de Martinoli.

CHOR12OPOWER. — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) December 15, 2025

Martinoli, reconocido narrador a nivel mundial y seguidor declarado de los Diablos Rojos, ha sido tradicionalmente mediático en sus gestos y comentarios; en esta ocasión optó por una fórmula minimalista que funciona tanto como celebración como provocación amistosa en el ecosistema digital: condensar orgullo y branding en una sola palabra combinando letras y números. La jugada editorial que usó y consiste en publicar algo corto, replicable y fácil de convertir en meme fue destacada.

¿Cómo reaccionó la gente al post de Martinoli sobre el título del Toluca?

La reacción en redes fue mixta, ya que miles de usuarios escarlatas aplaudieron la publicación y la convirtieron en tendencia dentro del sector aficionado, mientras que algunos seguidores y rivales aprovecharon el post para bromear o discutir sobre la jerarquía histórica del futbol mexicano.

La publicación de Martinoli no sólo celebró un título más en la vitrina de Toluca, sino que contribuyó a modelar la narrativa post partido: una mezcla de orgullo, viralidad y periodismo fan que suele acompañar los grandes logros del fútbol nacional.

