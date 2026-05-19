OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia NUEVO DT en plena semana de la Final del Clausura 2026

De cara a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que van a protagonizar Pumas y Cruz Azul, un equipo ha anunciado a su nuevo entrenador para el certamen a disputarse tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

Mediante redes sociales, el Club Puebla le dio la bienvenida a Gerardo Espinoza, quien toma el cargo en el banquillo tras la salida de Alberto Espigares, quien volverá a su cargo como Director de Fuerzas Básicas.

"El Club Puebla informa que, a partir de este día, Gerardo Espinoza Ahumada asumirá el cargo de Director Técnico del equipo varonil de Primera División. Francisco Canales lo acompañará como Auxiliar Técnico y Gustavo Leombruno como preparador físico.

"Como jugador Gerardo formó parte de La Franja en la temporada 2014-2015, en la que se obtuvo el título de CopaMX. Como técnico, su carrera inició con Atlas en el Clausura 2018 y posteriormente dirigió a Tampico Madero y Tapatío, equipos con los que conquistó títulos en la categoría de expansión. También estuvo al frente de la Selección Nacional Sub-23, logrando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. En años recientes dirigió de manera destacada al Aucas de Ecuador (2024) y al Club Deportivo Guadalajara (2025).

"Asi mismo, informamos que Albert Espigares López se reintegrará como Director de Fuerzas Básicas...", señala el comunicado del equipo.

A lo largo del Torneo Clausura 2026, la escuadra de ‘La Franja’ culminó la Fase Regular en el lugar 17 de la tabla general con un registro de 13 puntos, resultado de tres victorias, cuatro empates y diez juegos perdidos.

En Primera División y a en su carrera como DT, Gerardo Espinoza ha estado al mando de Chivas. Con el ‘Rebaño Sagrado’ el estratega mexicano tuvo marca de ocho juegos dirigidos con racha de dos triunfos, tres juegos igualados y tres partidos perdidos.