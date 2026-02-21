Puebla vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026; marcador online

Puebla recibe al América en la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026. Dirigidos por Albert Espigares, el conjunto de 'La Franja' encara el partido en casa por segunda semana consecutiva, pues en la Fecha 6, cayeron contra Pumas.

Del otro lado, la escuadra azulcrema comandada por André Jardine, llega al compromiso tras haber perdido el Clásico de México ante Chivas. El conjunto de Coapa llega al partido como la peor ofensiva del campeonato con tres anotaciones durante seis encuentros.

El partido de Puebla vs América lo puedes ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de Azteca Deportes al terminar el juego entre Tigres y Pachuca en el Estadio Universitario, el Viernes Botanero llega con doble cartelera este 20 de febrero.

Alineaciones Puebla vs América

Puebla: Ricardo Gutiérrez, Luis Rey, Juan Vargas, Ulises Torres, Eduardo Navarro, Iker Moreno, Edgar Guerra, Carlos Baltazar, Kevin Velasco, Emiliano Gómez y Estaban Lozano.

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Aarón Mejía, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Brian Rodríguez y Henry Martín.