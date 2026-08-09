Puebla vs Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 9 de agosto, partido de la jornada 2 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Las acciones de la Jornada 2 de la Liga BBVA MX Femenil continúan este domingo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde el conjunto del Puebla buscará redimirse en casa ante unas Chivas que llegan con la motivación a tope.

El Rebaño Sagrado visita la Angelópolis con el objetivo de amarrar su segunda victoria al hilo en este arranque del torneo Apertura 2026. El cuadro rojiblanco llega de conseguir un triunfo sólido y convincente de 3-1 frente a Querétaro durante su debut, mostrando un buen volumen de juego que buscarán replicar en calidad de visitantes.

Por su parte, La Franja tiene la urgencia de darle vuelta a la página tras el duro tropiezo sufrido en la fecha inaugural. El equipo poblano llega con el orgullo herido tras la dolorosa goleada de 8-0 que le propinó Tigres, por lo que hacerse fuertes como locales será fundamental para recuperar la confianza anímica y recomponer el camino en el certamen.

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Las estadísticas dictan que el reto para las poblanas será mayúsculo

El panorama histórico favorece ampliamente al Guadalajara, en los 14 enfrentamientos directos que registran ambas escuadras en la historia de la categoría, las tapatías mantienen un dominio absoluto e invicto con 11 victorias y apenas tres empates. Hoy, Puebla buscará romper esa paternidad por primera vez.

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