Puebla vs Chivas EN VIVO, Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del Viernes Botanero! No te pierdas el inicio de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

La cita es este viernes 26 de septiembre a las 8:50 pm tiempo del centro de México.