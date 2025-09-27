Puebla vs Chivas de Guadalajara, alineaciones del partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Las Chivas del Guadalajara enfrentarán a la Franja del Puebla en una edición más del Viernes Botanero cortesía de TV Azteca Deportes. El partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 lo podrás disfrutar por nuestra señal y te garantizamos que será un partidazo gracias a la garantía del Viernes Botanero.

Para este duelo, el Rebaño Sagrado viene de recuperar sensaciones en el terreno de juego tras su triunfo en Jalisco ante los Rayos del Necaxa. Por otro lado, el cuadro poblano sacó un punto en el Estadio Cuauhtémoc tras su empate a dos tantos con los Tuzos del Pachuca a media semana. Gabriel Milito tendrá varias bajas para este cotejo y con ello, el director técnico argentino tendrá que moverle a sus 11 estelar.

La alineación del Puebla confirmada

Portero: Julio González

Defensas: Juan Fedorco, Nicolás Díaz y Fernando Monarrez

Mediocampistas: Owen González, Miguel Ramírez y Alejandro Organista

Delanteros: Emiliano Gómez, Ricardo Marín y Raúl Castillo

La alineación de las Chivas confirmada

Portero: Raúl Rángel

Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González

Mediocampistas: Efraín Álvarez, Omar Govea, Richard Ledezma, Fernando González y Santiago Sandoval

Delantero: Armando González

Cabe destacar que, las Chivas son décimas primeras de la tabla general con 11 puntos y en caso de un triunfo podrían colarse hasta la octava posición y con ello meterse de lleno a la lucha por un puesto de liguilla. Del otro lado, la Franja encara una de sus últimas llamadas en el presente semestre si quiere por lo menos play-in.

El cuadro poblano es último de la clasificación y un triunfo lo acercaría al pelotón de los equipos que tienen ocho puntos y sueñan con la fase final del Torneo Apertura 2025. Recuerda que podrás seguir el partido por la señal de Azteca Siete en punto de las 21:00, por la app de TV Azteca Deportes y por la página de aztecadeportes.com .