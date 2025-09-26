Fue bicampeón en la Liga BBVA MX y ahora goza de empresas que le dejan millones de pesos

Hace varios años, Pumas vivió una de sus mejores épocas en resultados deportivos, al grado que lograron el bicampeonato de la Liga BBVA MX , cuando lograron levantarse con el trofeo el Clausura 2004 ante Chivas y el Apertura 2004 frente a Rayados de Monterrey.

Todos los jugadores tenían una entrega especial a los colores de la institución, donde destacaba el brasileño Ailton da Silva , quien destacaba por su estilo irreverente para jugar, sus gambetas y forma de desbordar por la banda izquierda del club universitario.

¿Qué ha sido de Ailton da Silva tras su retiro?

El brasileño dejó el futbol hasta el 2016, cuando se retiró de forma definitiva de las canchas. Desde ese momento, Ailton da Silva tomó la decisión de poner una constructora en su natal Brasil, negocio que le ha dado lo suficiente para poder vivir de una forma tranquila, además, también ha montado una agencia de representación de futbolistas.

Ailton da Silva llegó a México en el ya lejano año 2000, cuando se sumó a las filas de los Rojinegros del Atlas, después se fue a probar suerte al conjunto del León, tras dejar el futbol mexicano para tener una corta aventura con el Bari de Italia, el brasileño se incorporó a los Pumas en 2003.

En el cuadro universitario vivió uno de los mejores momentos de su carrera, ya que logró ser un titular indiscutible, jugando un total de 114 partidos y marcando diez goles. Además de ser bicampeón de la Liga BBVA MX, Ailton da Silva también fue parte del plantel que se coronó vencedor en el Campeón de Campeones y un Santiago Bernabéu.

Luego de dejar al cuadro universitario, Ailton da Silva pasó por los Tiburones Rojos del Veracruz, Atlético de San Luis y León en una segunda etapa, hasta que se retiró en su país en 2016.

