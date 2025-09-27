Puebla vs Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 es REPROGRAMADO

El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 fue cancelado. Luego de ser pospuesto debido a las malas condiciones del clima por tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, Protección Civil y la Liga BBVA MX dieron a conocer que el juego en la cancha de la Angelópolis se va a disputar otro día.

“Puebla vs. Chivas sera reagendado para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 hrs. en el Estadio Cuauhtémoc”, señala el comunicado.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @ClubPueblaMX y @Chivas: pic.twitter.com/Fu2OjdYViL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 27, 2025

Mediante redes sociales, se dio a conocer que el juego fue suspendido de forma definitiva, mismo que originalmente estaba programado para comenzar a las 21:00 horas de este viernes 26 de septiembre.

‘La Franja’, equipo dirigido por Hernán Cristante, encara el compromiso en casa luego de haber empatado contra Pachuca en la Fecha 10 del campeonato. Por su parte, el ‘Rebaño Sagrado’ comandado por Gabriel Milito viene de vencer a Necaxa en su partido anterior.

