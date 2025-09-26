ÚLTIMA HORA: Reprograman partido de Pumas en el Apertura 2025 que estaba agendado para este sábado

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil se puso en marcha. El partido de Pumas ante el Atlético de San Luis a jugarse en el Estadio Olímpico Universitario, ha sido pospuesto para disputarse el lunes 29 de septiembre a las 16:00 horas, esto debido a que el Club Universidad Nacional tuvo actividad el jueves 25 de septiembre jugando un partido pendiente ante Mazatlán que en primera instancia estuvo programado para el día 24, no obstante, una tormenta eléctrica evitó que se llevara a cabo el partido y por lo mismo, fue recorrido un día.

En el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, las Pumas dirigidas por Marcello Maria Frigério se ubican en el sexto lugar de la tabla general. Por su parte, el Atlético de San Luis comandado por Ignacio Quintana es décimo y en calidad de visitante, no han conocido la derrota en la presente campaña, pues registran cuatro victorias y un empate en territorio ajeno.

