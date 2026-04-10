Puebla vs León: ¿Dónde ver en vivo el partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX se vuelve cada vez más maduro. Ahora arriba a la Jornada 14 en donde toca al Puebla vs León abrir la cartelera del Viernes Botanero, un choque que se antoja entretenido y con dos equipos que estén enfocados en tener un trepidante cierre para aspirar a colarse a Liguilla.

El duelo se celebrará en el tradicional estadio Cuauhtémoc de la ciudad poblana, que en siguientes semanas tendrá actividad de España vs Perú, lo que lo tiene como un escenario en tendencia en México y el extranjero.

Antes de ello, la Franja defiende su territorio ante una Fiera que anhela rugir en esta cancha, y con una victoria de forma momentánea se pondría en zona de Liguilla.

Lo que tienes que saber de Puebla vs León

Partido: Puebla vs León

Fecha y hora: 10 de abril 6:50 PM

Estadio: Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación



Vamos dejando los pendientes listos 🧑🏻‍💻 en la chamba porque el viernes se le dedica completamente a La Franja 🔥🥵



¡Del 🔵⚪️ hasta el final de mis días! 📣 Nos vemos en el Cuauhtémoc porque SOY POBLANO y tengo AGUANTE. 🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/N2pFkZEmaT — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) April 8, 2026

Así llegan Puebla y León al duelo de la jornada 14

Con 16 puntos, León está en el escalón 11 del torneo luego de cinco victorias, un empate y siete derrotas. En zona de Liguilla, el octavo es Tigres que tiene 17 puntos, de ahí la importancia de un triunfo del equipo esmeralda.

Luego en el puesto 15, esta Puebla con 13 puntos, que con tres victorias, cuatro empates y seis descalabros tampoco está totalmente eliminado cuando restan tres jornadas de acciones.

Los últimos 5 resultados en Puebla vs León en Liga MX

En los últimons 5 partidos, se percibe un choque parejo, con dos victorias para León y dos para los poblanos además de un empate. Estos partidos en ese recuento ha tenido la sorprendete cifra de 20 goles, es decir un promedio de cuatro tantos cada partido, teniendo como detonante del dato, aquel 5-4 a favor de Puebla en el Apertura 2023.

León 1-2 Puebla | 8 de noviembre 2025

León 1-0 Puebla | 12 de abril 2025

Puebla 2-2 León | 16 de julio 2025

León 2-1 Puebla | 16 de marzo 2024

Puebla 5-4 León | 3 de noviembre 2023