OFICIAL: España vs Perú se jugará en Puebla, a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Es OFICIAL. España estará en México a días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en su último partido de preparación, el cual se celebrerá en el Estadio Cuauhtémoc de Puebal, teniendo como sinodal a la Selección de Perú.

El anuncio se dio a través de las redes sociales de España, con unas palabras del entrenador de La Furia, Luis de la Fuente Castillo, quien confirmó que será el último reto previo al Mundial del 2026.

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"Puebla, tierra de campeones. La prueba final será Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el Estadio Cuauhtémoc del Estadio de Puebla", reveló el estratega en su mensaje acompañado de la imagen del Estadio camotero las banderas de ambos equipos y decoración típica del Estado poblano.

Hace unos días, un alto directivo del futbol peruano había adelantado que estaba cerrado el juego el 8 de junio, pero quedaban aún dudas pero con este mensaje se vino a confirmar que una de las selecciones favoritas del mundo para ser campeón, deleiterá a la afición mexicana e internacional.

En ese partido, aunque no es oficial, España tendrá y su último ensayo por lo que se verán las máximas figuras como Lamine Yamal y compañía.