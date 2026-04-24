Puebla vs Querétaro: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX? | Presentado por NISSAN

Puebla y Querétaro cierran este viernes 24 de abril el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en cotejo que se celebrará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, escenario que ya está preparado para abrir sus puertas a la afición en el último encuentro del torneo regular.

Puebla y Gallos, ya no tienen chances de liguilla, por la posición que ocupan en el ocaso del certamen, pero lo que sí está en sus manos, es brindarse ante su gente y darles un buen espectáculo en los 90 minutos que afrontarán en el terreno de juego.

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Lo que tienes que saber del Puebla vs Gallos

Partido: Puebla vs Querétaro

Fecha y Hora: 24 de abril 8:50 PM

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app

Antecedentes de Puebla vs Gallos en Liga MX

El cuadro de Querétaro en los últimos cinco encuentros ante Puebla, tienen saldo a favor con tres victorias, la más reciente en octubre del 2025 por 3-1. Puebla solo ha ganado un juego en esos cinco enfrentamientos y un empate en 2023 también figura en el recuento.

Sin embargo, en la última visita de Gallos a Puebla, el equipo local venció por 2-0.

Querétaro 3-1 Puebla | 4 de octubre del 2025

Querétaro 2-0 Puebla | 2 de marzo del 2025

Puebla 2-1 Querétaro | 13 de septiembre del 2024

Puebla 0-2 Querétaro | 23 de febrero del 2024

Querétaro 1-1 Puebla | 17 de septiembre del 2023

Así llegan Puebla y Querétaro al partido de jornada 17 de Liga MX

Gallos están en el sitio 14 del torneo, ubicados ahí con 17 puntos luego de tres victorias, ocho empates y cinco descalabros; tantos empates los dejó lejos de la calificación.

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Puebla por su parte están en el escalón 17 de la tabla, con 13 unidades, tras tres victorias y cuatro empates, más nueve dolorosas derrotas.