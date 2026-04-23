¡ÚLTIMA HORA! Revelan la nueva fecha en la que se presentará la CONVOCATORIA DE MÉXICO para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

A menos de 50 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA, las expectativas por lo que será la convocatoria final de la Selección Mexicana para este magno evento sigue en la conversación. El reportero Omar Villarreal ha detallado algunos puntos relevantes luego de una charla con Duilio Davino, el director deportivo de la Selección.

Se estimaba que este jueves o el viernes 24 de abril, la Selección Mexicana revelaría la lista de convocados que irán al Mundial y que militan en la Liga MX, que sería de un número de 12 o 15 jugadores, sin embargo, esa lista que ya está elaborada se terminará de anunciar el próximo lunes, una vez que termine la Jornada 17.

Se cree que para evitar distracciones y otra conversación mediática en el marco del cierre del torneo, se prefirió trasladar este anuncio unos fías más tarde.

Omar Villarreal destaca que entre los jugadores convocados, habrá el número suficiente para los entrenamientos y para encarar el partido en contra de Ghana del 23 de mayo próximo, lo que perfila un número amplio de elementos que no jugarán Liguilla ya que esta concrentración iniciará el 6 de mayo.

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Además en ese espacio entre la revelación de convocatoria y el día del inicio de la concentración, habrá un periodo de vacaciones para esos futbolistas pues no volverán a casa y con sus familias por un periodo cercano a los dos meses entre el campamento y el propio Mundial.

Entrevista con Duilio Davino.

La lista de la concentración larga saldrá el lunes y NO será la convocatoria final de 26 para el Mundial.



En este llamado solo habrá jugadores de Liga MX. Los suficientes para entrenamientos y sobretodo el partido vs Ghana del 23 de mayo.



Los… pic.twitter.com/haFbVbKhQM — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) April 23, 2026

En la lista habrá jugadores que equipos que no disputan Liguilla y de los que sí disputan Liguilla

En un tema también interesante, VILLA VILLA recalca que en ese número amplio de jugadores, habrá futbolista que sus equipos sí juegan Liguilla y otros que sus equipos no se juegan nada en la etapa final, y que de todo ese número ellos sabrán quiénes son llamados como "sparrings" y quiénes sí van al Mundial.

Reiteran en la posición de que no habrá "jugadores sin Liguilla y sin Mundial", es decir que si están en este llamado y su equipo está en la lucha del título, hay un lugar asegurado, salvo algún problema grave como lesión.

No existirá una lista definitiva así anunciada, o no se tiene en el radar, solamente se visualiza que tras enfrentar el 30 de mayo a Australia, se anunciarán al resto de futbolistas extranjeros, con lo que se tendrá un solo documento con 26 nombres de jugadores que van a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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