Puebla vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Liga BBVA MX; marcador online

Luego de una pausa por la actividad de la Selección Mexicana, este viernes 30 de enero se reanuda la Liga BBVA MX con el encuentro entre el Puebla y Toluca de la Jornada 4 del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana.

La Franja del Puebla buscará su segunda victoria en condición de local, pero enfrente tendrá al vigente bicampeón del futbol mexicano, que además ha mantenido la inercia ganadora en las primeras tres fechas del torneo con dos triunfos y un empate.

Horario y dónde ver EN VIVO el Puebla vs Toluca

El juego entre el Puebla y Toluca de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX arrancará en punto de las 19:00 horas y lo podrás ver a través de la señal de Azteca 7 y por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Pronóstico del Puebla vs Toluca del Clausura 2026

El encuentro entre el Puebla y Toluca luce como un partido disparejo en el cartel; sin embargo, la Franja se ha impuesto en cinco de las últimas 10 ocasiones en las que ambos equipos se han visto las caras en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, por lo que esta noche podría haber sorpresas.

Alineaciones del Puebla vs Toluca

Puebla:



28.- Ricardo Gutiérrez

12.- I. Moreno

192.- E. Navarro

6.- N. Díaz

20.- J. Pachuca Martínez

11.- E. Gómez

3.- L. Rey

15.- E. Guerra

24.- A. Organista

17.- E. Lozano

32.- A. Araos

Toluca: