Necaxa vs Mazatlán: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX? | Presentado por Nissan

Este viernes 3 de abril del 2026, regresa la actividad de la Liga BBVA MX y uno de los juegos que se disputan HOY es el Necaxa vs Mazatlán y aquí te damos todos los detalles de cómo lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS.

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¿Cómo ver el Necaxa vs Mazatlán en vivo?

El partido de Necaxa vs Mazatlán se disputa en el Estadio Victoria y podrás verlo por canal de Azteca 7 y la App y sitio web de TV Azteca Deportes con la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Mauricio Gutiérrez.

La transmisión arranca al finalizar el encuentro de Puebla vs Juárez, por lo que el silbatazo inicial estaría siendo apróximadamente a las 21:09 horas tiempo del centro de México.

Juego IMPERDIBLE por @AztecaSiete 👀 El Estadio Victoria abre sus puertas para el duelo entre Necaxa y Mazatlán ⚡🆚⚓#ViernesBotanero 📅 Esta noche

🕖 Al terminar Puebla vs FC Juárez⁣

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Así llegan Necaxa y Mazatlán

Para el partido, tanto Necaxa y Mazatlán buscan poder llevarse los tres puntos para acercarse a la lucha por los puestos de Liguilla. En el caso de los Rayos, llegan en el lugar 11 de la tabla con 13 puntos conseguidos al tener cuatro victorias, un empate y siete derrotas.

Lograron cortar su racha de derrotas y llegan con un empate y una victoria en fila, por lo que buscan poder sumar tres puntos y así acercarse a la lucha por el octavo lugar que actualmente tiene 17 puntos.

Por otra parte, Mazatlán se ubica en el lugar 16 de la tabla con 11 puntos conseguidos al registrar tres victorias, dos empates y siete derrotas con 14 goles anotados y 23 goles recibidos. Se encuentra a seis puntos de los puestos de Liguilla, por lo que ganar puede acercarlos significativamente en las últimas jornadas del Clausura 2026.

