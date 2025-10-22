deportes
Nota

Es campeona Mundial, tiene 17 años y defenderá su título en Hermosillo, Sonora, México

La peleadora Camila ‘Magnífica’ Zamorano, enfrenta este sábado 25 de octubre, uno de los retos más complicados en su joven carrera enfrentando a una nipona de mucha energía.

Camila Magnifica Zamorano Sana Hazuki pelea 25 de octubre
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
La cuenta regresiva está en marcha para que uno de los más grandes prospectos mexicanos en el boxeo suba al ring: se trata de Camila ‘Magnifica’ Zamorano, actual campeona de peso átomo por el Consejo Mundial de Boxeo, quien aparecerá en la pantalla de La Casa del Boxeo exponiendo su título.

La monarca de solo 17 años de edad se ha enfocado en tener una extraordinaria preparación para esta pelea en la que defiende su correa y se percibe sólida física, mental y técnicamente para este pleito en la que tendrá enfrente a Sana Hazuki, una veterana japonesa que promete llegar a México a imponer sus condiciones, su estilo y sacar esa experiencia.

Y es que si bien en el pugilismo lo que más importa es cumplir en la categoría de peso, un facto será esa experiencia que Sana Hazuki tiene por los años. A sus 41 años enfrenta a Camila Zamorano, quien tiene solo 17 años.

camila magnifica zamorano

Camila Zamorano, apodada la magnífica y el gran logro que tiene

Mika Iwakawa fue víctima de Camila Zamorano el pasado 14 de junio en el combate que sostuvieron en Hermosillo, ganando por decisión unánime en duelo en el que se llevó el título del CMB en peso átomo a su cintura.

Camila Zamorano, con ese logro es en los libros, la peleadora más joven en ser campeona mundial, por lo que su legado ha comenzado a temprana edad y sus virtudes pintan para ir creciendo, pero antes tiene a su rival Sana Hazuki como un obstáculo.

Camila Anae Zamorano Encinas, nacida en Hermosillo, Sonora pelea ante su gente, que quiere verla en acción y buscando aumentar su récord profesional que de momento está invicto en 12 combates con un nocaut.

Su debut sucedió muy jovencita, el 22 de abril del 2022 y lo hizo ante Isabel Arellanes en Hermosillo, y quien cayó ante la fuerza de La Magnifica.

Te podría interesar: Usyk puso a temblar a The Rock en un combate

Box Azteca transmitirá Camila Zamorano vs Sana Hazuki

La pelea de Camila Zamorano vs Sana Hazuki sucederá el próximo sábado 25 de octubre en Hermosillo, y la podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM através de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.

Camila Magnifica Zamorano Sana Hazuki pelea 25 de octubre

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

