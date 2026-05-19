Pumas y Cruz Azul jugaron unas final en los 70; empataron en la ida y este fue el resultado del partido de vuelta

Club Universidad Nacional y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se citaron en la final del Torneo Clausura 2026. Dos de los clubes más grandes del futbol mexicano tratarán de alcanzar la gloria en nuestro balompié y dar un golpe certero en el ahora denominado 'Clásico de la Obsesión'.

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A pesar de que hay varios antecedentes entre estos dos clubes capitalinos en fases finales en los últimos años, solo han habido dos ocasiones en que se han visto las caras en la serie por el título. La primera de ella fue en la temporada 1978-79 cuando el conjunto de la Noria y los Pumas de la UNAM empataron en el partido de ida sin goles en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y posteriormente, la Máquina Celeste se coronó en el Estadio Azteca con un 2-0 gracias a los goles de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página azreca deportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.