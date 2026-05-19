Joel Huiqui, por su revancha personal ante Pumas; esto ocurrió la última vez que jugó una final

Joel Huiqui solo necesitó cinco partidos para llevar a la Máquina de Cruz Azul a una nueva final en su historia, por lo que el Clausura 2026 podría ser el momento idóneo para que el conjunto celeste sume su décimo campeonato nada más y nada menos que ante los Pumas de la UNAM.

cruz azul

Y es que, más allá de la enorme rivalidad que existe entre ambas instituciones, la realidad es que el entrenador tiene una espinita clavada directamente relacionada con los del Pedregal, por lo que esta final ante los Pumas podría tomarse como una revancha personal para él.

¿Cuál es la revancha personal que Joel Huiqui tiene con Pumas?

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Joel Huiqui tuvo la oportunidad de disputar un par de finales de Liga BBVA MX con el Monarcas Morelia, equipo al que llegó después de su paso por Cruz Azul y en donde se consolidó como titular y uno de los referentes en la zona defensiva.

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¡Joel Huiqui dirigirá su primera Final en la Liga MX!



Como futbolista jugó dos Finales, la más reciente fue en mayo de 2011, jugaba con Morelia...



¡Y la perdió en C. U.!



Desde ese día Pumas no es campeón pic.twitter.com/EUGJxXIqRc — Óscar Guevara (@osigs) May 17, 2026

De hecho, la última de ellas fue la que se llevó a cabo el pasado 11 de mayo del 2011, cuando el equipo michoacano alcanzó una final más en donde se midieron a los Pumas de la UNAM. La vuelta se llevó a cabo en CU y, ahí, los universitarios se alzaron con el título.

Esta no solo fue la última vez que Joel Huiqui alcanzó una final de Liga BBVA MX, sino que, además, es el último título que Pumas ha registrado a lo largo de su historia y tras más de 15 años de espera, por lo que este duelo también cuenta con tintes históricos como este.

¿Cuándo fue la última vez que dos técnicos mexicanos se enfrentaron en la final?

La historia tendría que remontarse a más de una década en el pasado, más precisamente en la gran final del Clausura 2013. Aquí, Miguel Herrera y Guillermo Vázquez se vieron las caras en el América vs Cruz Azul, por lo que el conjunto celeste vuelve a ser protagonista en este apartado 13 años después.